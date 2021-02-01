Прокат автомобилей в Анапе

Без залога. Без ограничений.
Прокат автомобилей в Анапе
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Ваш надёжный партнёр по прокату авто в Анапе с 2015 г.
г. Анапа ул. Владимирская 69
+7 (988) 132-49-09
+7 (928) 444-09-34
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Для оформления аренды нужно: паспорт гражданина РФ и водительские права.
Разрешен выезд за пределы Краснодарского края в Крым.
Безопасно. Все автомобили обслужены и застрахованы.
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Kio Rio, 2021
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 2300 ₽ / сутки
От 2 суток 3500р
От 7 суток 3200р
От 14 суток 2900р
От 21 суток 2600р
От 30 суток 2300р
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Hyundai Solaris, 2015
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 1900 ₽ / сутки
От 2 суток 3100р
От 7 суток 2800р
От 14 суток 2500р
От 21 суток 2200р
От 30 суток 1900р
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Hyundai Solaris, 2021
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 2300 ₽ / сутки
От 2 суток 3500р
От 7 суток 3200р
От 14 суток 2900р
От 21 суток 2600р
От 30 суток 2300р
Подробнее
Opel Astra
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 1900 ₽ / сутки
От 2 суток 3100р
От 7 суток 2800р
От 14 суток 2500р
От 21 суток 2200р
От 30 суток 1900р
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VW Polo, 2020
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 2300 ₽ / сутки
От 2 суток 3500р
От 7 суток 3200р
От 14 суток 2900р
От 21 суток 2600р
От 30 суток 2300р
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Kia Rio, 2018
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 2200 ₽ / сутки
От 2 суток 3400р
От 7 суток 3100р
От 14 суток 2800р
От 21 суток 2500р
От 30 суток 2200р
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VW Polo, 2014
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 1900 ₽ / сутки
От 2 суток 3100р
От 7 суток 2800р
От 14 суток 2500р
От 21 суток 2200р
От 30 суток 1900р
Подробнее
Peugeot 308
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 1800 ₽ / сутки
От 2 суток 2800р
От 7 суток 2700р
От 14 суток 2400р
От 21 суток 2000р
От 30 суток 1800р
Подробнее
VW Polo, 2014
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 1900 ₽ / сутки
От 2 суток 3100р
От 7 суток 2800р
От 14 суток 2500р
От 21 суток 2200р
От 30 суток 1900р
Подробнее
Hyundai Getz
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 1800 ₽ / сутки
От 2 суток 2500р
От 7 суток 2300р
От 14 суток 2200р
От 21 суток 2100р
От 30 суток 1800р
Подробнее
Lada Kalina 2
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 1800 ₽ / сутки
От 2 суток 2500р
От 7 суток 2300р
От 14 суток 2200р
От 21 суток 2100р
От 30 суток 1800р
Подробнее
Kio Rio, 2014
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 1900 ₽ / сутки
От 2 суток 3100р
От 7 суток 2800р
От 14 суток 2500р
От 21 суток 2200р
От 30 суток 1900р
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Skoda Rapid, 2018
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Механическа
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 2200 ₽ / сутки
От 2 суток 3400р
От 7 суток 3000р
От 14 суток 2700р
От 21 суток 2400р
От 30 суток 2200р
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BMW X1
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 4600 ₽ / сутки
От 2 суток 6000р
От 7 суток 5500р
От 14 суток 5200р
От 21 суток 4900р
От 30 суток 4600р
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Peugeot 308 cc | Кабриолет
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 5000 ₽ / сутки
От 2 суток 6500
От 7 суток 6200р
От 14 суток 5800р
От 21 суток 5200р
От 30 суток 5000р
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Nissan Sentra, 2016
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 2600 ₽ / сутки
От 2 суток 3800р
От 7 суток 3500р
От 14 суток 3200р
От 21 суток 2900р
От 30 суток 2600р
Подробнее
Skoda Octavia, 2018
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 2600 ₽ / сутки
От 2 суток 3800р
От 7 суток 3500р
От 14 суток 3200р
От 21 суток 2900р
От 30 суток 2600р
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Kio Optima, 2015
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 3800 ₽ / сутки
от 2 суток 5200р
от 7 суток 5000р
от 14 суток 4800р
от 21 суток 4300р
от 30 суток 3800р
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Kia Optima, 2018
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 4000 ₽ / сутки
от 2 суток 5400р
от 7 суток 5200р
от 14 суток 5000р
от 21 суток 4500р
от 30 суток 4000р
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Mercedes E-class
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Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 7000 ₽ / сутки
от 2 суток 9000р
от 7 суток 8500р
от 14 суток 8000р
от 21 суток 7500р
от 30 суток 7000р
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Hyundai Starex
Забронировать
Коробка
Полный бак
Ограничения
Автоматическая
Бензина
Нету
Кондиционер
Есть
от 5000 ₽ / сутки
От 2 суток 7000р
От 7 суток 6500р
От 14 суток 6000р
От 21 суток 5500р
От 30 суток 5000р
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Путешествуйте без границ по черноморскому побережью
Анапа – это не только современный город-курорт, в котором находятся железнодорожная станция, международный аэропорт, морской порт, но и город с развивающейся сетью автомагистралей. Прибыв в Анапу, можно взять напрокат машину и путешествовать по Крыму, посетить побережье Азовского моря, проехаться вдоль побережья Черного моря, посетить Сочи, доехать до границы с Абхазией. Аренда автомобиля в Анапе без водителя – это наилучшее решение для туристов, любящих путешествия, для людей, приехавших в командировку, для местных жителей , у которых неожиданно сломалось авто. Сервис «AvtoprokatAnapa» предлагает жителям и гостям города лучшую и недорогую аренду машин. Чтобы взять напрокат любое из представленных авто на сайте, нужно обратиться в диспетчерскую. Операторы работают круглосуточно, и помогут подобрать оптимальный вариант аренды авто под ваши запросы.

Все авто можно взять на день и более. Весь транспорт компании находится в хорошем техническом состоянии. Специалисты службы имеют большой опыт работы, регулярно проводятся ТО.

Арендовать авто достаточно просто: нужно выбрать машину и оплатить стоимость проката. В отличие от каршеринга, и тем более такси, клиент может свободно распоряжаться своим временем и арендованной машиной так, как ему необходимо.
Почему выгодно взять в прокат машину, именно в нашей компании? Для этого есть следующие причины:
1. Заявки принимаются круглосуточно, как онлайн, так и по телефону.
2. Доступность цен, нет ограничений по пробегу.
3. Нет залога. Разрешён выезд в Крым (без доплат).
4. Вместительный парк машин, моделей пользующихся спросом.

Вне зависимости от запрошенной модели и класса автомобиля, каждая машина предоставляется заказчику только после чистки и автомойки. Чистая обивка, сияющий чистотой корпус, приятный аромат порадует каждого нового водителя.
Арендуя автомобиль в прокате Анапы " AvtoprokatAnapa", вы сэкономите и деньги, и время! Наши клиенты экономят свое время, затрачивая на процедуру оформления считанные минуты. Подготовка полного комплекта документов занимает всего лишь полчаса, чтобы потом сесть за руль чистой и заправленной для продолжительной поездки автомашины.
Для заключения договора при себе требуется иметь:
1. паспорт;
2. водительское удостоверение.

Возраст от 23 лет и стаж вождения не менее трех лет
Оплата принимается и наличными, и по банковской карте. Дополнительные комиссии при списании денежных средств с банковской карточки отсутствуют. Для юридических лиц предоставляется рассрочка при совершении платежей.
При долгосрочном сотрудничестве юридическим лицам доступна гибкая система скидок.
Воспользуйтесь предложением нашей компании, и взятый в аренду автомобиль принесет массу ярких и приятных воспоминаний о проведенном в Краснодарском крае отдыхе, путешествии или деловой поездке.

Прокат авто без водителя

Аренда авто Анапа Крым

Аренда автомобилей в Анапе цены

г. Анапа ул. Владимирская 69
г. Анапа международный Аэропорт (Витязево)
Доставка авто по городу бесплатно
Доставка авто в аэропорт - 1000 руб.
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