Прокат автомобилей в Анапе

Путешествуйте без границ по черноморскому побережью
Анапа – это не только современный город-курорт, в котором находятся железнодорожная станция, международный аэропорт, морской порт, но и город с развивающейся сетью автомагистралей. Прибыв в Анапу, можно взять напрокат машину и путешествовать по Крыму, посетить побережье Азовского моря, проехаться вдоль побережья Черного моря, посетить Сочи, доехать до границы с Абхазией. Аренда автомобиля в Анапе без водителя – это наилучшее решение для туристов, любящих путешествия, для людей, приехавших в командировку, для местных жителей , у которых неожиданно сломалось авто. Сервис «AvtoprokatAnapa» предлагает жителям и гостям города лучшую и недорогую аренду машин. Чтобы взять напрокат любое из представленных авто на сайте, нужно обратиться в диспетчерскую. Операторы работают круглосуточно, и помогут подобрать оптимальный вариант аренды авто под ваши запросы.
Все авто можно взять на день и более. Весь транспорт компании находится в хорошем техническом состоянии. Специалисты службы имеют большой опыт работы, регулярно проводятся ТО.
Арендовать авто достаточно просто: нужно выбрать машину и оплатить стоимость проката. В отличие от каршеринга, и тем более такси, клиент может свободно распоряжаться своим временем и арендованной машиной так, как ему необходимо.
Почему выгодно взять в прокат машину, именно в нашей компании? Для этого есть следующие причины:
1. Заявки принимаются круглосуточно, как онлайн, так и по телефону.
2. Доступность цен, нет ограничений по пробегу.
3. Нет залога. Разрешён выезд в Крым (без доплат).
4. Вместительный парк машин, моделей пользующихся спросом.
Вне зависимости от запрошенной модели и класса автомобиля, каждая машина предоставляется заказчику только после чистки и автомойки. Чистая обивка, сияющий чистотой корпус, приятный аромат порадует каждого нового водителя.
Арендуя автомобиль в прокате Анапы " AvtoprokatAnapa", вы сэкономите и деньги, и время! Наши клиенты экономят свое время, затрачивая на процедуру оформления считанные минуты. Подготовка полного комплекта документов занимает всего лишь полчаса, чтобы потом сесть за руль чистой и заправленной для продолжительной поездки автомашины.
Для заключения договора при себе требуется иметь:
1. паспорт;
2. водительское удостоверение.
Возраст от 23 лет и стаж вождения не менее трех лет
Оплата принимается и наличными, и по банковской карте. Дополнительные комиссии при списании денежных средств с банковской карточки отсутствуют. Для юридических лиц предоставляется рассрочка при совершении платежей.
При долгосрочном сотрудничестве юридическим лицам доступна гибкая система скидок.
Воспользуйтесь предложением нашей компании, и взятый в аренду автомобиль принесет массу ярких и приятных воспоминаний о проведенном в Краснодарском крае отдыхе, путешествии или деловой поездке.
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